Елена Ваенга откровенничала и плакала на шоу «Наедине со всеми»

На программе о женщинах и для женщин Елены Малышевой «Наедине со всеми» певица Елена Ваенга дала волю эмоциям – она откровенничала и плакала. Шансонье рассказала, как много для нее значит ее семья – мама, бабушка, сын Ваня и новый муж Роман Садырбаев, гитарист ее группы.

За любимого мужчину Елена замуж выходить не хотела долго: уже родился ребенок в августе 2012 года, а Ваенга и Садырбаев так и находились «в отношениях». Но обряд в виде росписи в ЗАГСе Санкт-Петербурга был устроен ради бабушки Елены, которой 90 лет. Бабушка хотела видеть уже 40-летнюю внучку официально и счастливо замужней, но когда ее привели в самый красивый ЗАГС Питера – старушка решила, что пришли праздновать ее день рождения, 90 лет. Про Надежду Петровну у певицы даже песня есть «Моя бабушка любит суши». Свадьба была закрытой, спрятанной от чужих глаз, без лишнего ажиотажа, и некоторые люди из мира шансона даже обиделись на Елену: она их не пригласила.

Далеко не со всеми журналистами Ваенга добра и откровенна, как с сотрудниками программы «Наедине со всеми». «Комсомольской правде» певица не захотела говорить даже о своих кошках: сочла эту тему слишком интимной для публикации. Негативное отношение к СМИ у звезды преобладает, подпускает к себе журналистов она редко, и потому пообещала: если ее кисоньки окажутся на страницах «Косомолки» — газету ждут суды. Но совсем не писать про знаменитую шансонье – странно: страна хочет читать о ней хотя бы немного, хотя бы узнать сколько у нее кошек.