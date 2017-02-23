Эльмар Багдасарян владеет компанией «Нучар»

Жители России не перестают интересоваться, кто такой Эльмар Багдасарян, дочь которого прославилась гонками в столице РФ.

Представительница «золотой молодежи» любит дорогие автомобили, элитные супербайки, брендовую одежду и другие вещи, подчеркивающие ее статус. Всем этим обеспечивает ее богатый отец Эльмар Багдасарян. Мужчина является владельцем компании «Нучар», занимается оптовой продажей мяса. Его фирма была зарегистрирована 6 лет назад. На сегодняшний день бизнес процветает, принося их семье большую прибыль. Такой вывод можно сделать из-за поведения девушки, которая не стесняется постоянно нарушать ПДД, получая при этом внушительные штрафы. Необходимо отметить, что Мара Багдасарян племянница Артура Багдасаряна, который является членом совета директоров компании «Итеры». Данная фирма относится к «Роснефти».

Напомним, осенью прошлого года гонщице Маре суд назначил исправительные работы сроком на 595 часов. Такое решение было принято по причине уклонения от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов составила около 200000 руб, а также девушка была приговорена к 24 суткам ареста. Стоит отметить, что отец гонщицы ранее утверждал, что она не оплачивала штрафы, так как не получала оповещения о взысканиях.