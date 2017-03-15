Эмма Уотсон: интимные фото «Гермионы Грейнджер» попали в интернет

Интимные фотографии Эммы Уотсон — «Гермионы Грейнджер» и «Бэлль» — попали в Сеть по вине хакеров, но поклонники все равно любят актрису. Навредили девушке те же люди, что и Мэйси Уильямс – звезде «Игры престолов». А Аманде Сейнфилд, подружке Эммы, повезло еще меньше – в тот же день в Сети появились и ее фото более интимного плана.

На фотографиях Эмма Уотсон не делает ничего предосудительного: она дурачится и меряет наряды, самым «крамольным» оказался черный купальник с глубоким декольте. Еще одно «преступление» мисс Уотсон — звезда предстала без макияжа, но она из тех девушек, которые даже смыв грим похожи на самих себя. Еще у девушки отличный вкус, у нее нет фривольных нарядов «в сеточку» и «голых» платьев. Если Эмма в белом платье появится на красной дорожке кинофестиваля, то ни одно СМИ не упрекнет ее в неумении одеваться. Фильм «Красавица у Чудовище» будет претендовать на ряд престижных наград, потому скоро молодой звезде придется посещать многочисленные «тусовки». Там она будет «при параде», без теплого, уютного свитера и любимого кролика на руках, под прицелом телекамер и с «дежурной» улыбкой.

Эмма, игравшая волшебницу Гермиону, — одна из детей, у кого кинематограф забрал часть детства, потому на фото она как ребенок, а не «роковая соблазнительница». Но для карьеры девушка пошла на крайние меры и снялась топлесс в журнале «Vanity Fair». Эти фотографии, а не украденные хакерами, вызвали протесты – неужели «отличница и феминистка» продает свою красоту, как товар? Но Эмма Уотсон заявила, что феминизм подарил ей право выбирать – сниматься топлесс или нет. А «сексуализация женщины» не всегда выражаются в эротических фотографиях, которые выглядят почти невинно.