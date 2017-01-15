Эпидемия гриппа: в России ожидается вторая волна заболеваемости

После возвращения школьников из карантина, а взрослых на рабочие места, ожидается новая волна гонконгского гриппа. Об этом передает одно из российских изданий.

Во многих российских регионах каникулы благоприятно сказались на уровне заболеваемости. Медики сообщают, что в некоторые областях наблюдается снижение заражения ОРВИ и гриппом. Только в некоторых регионах на сегодняшний день превышает уровень эпидемического порога. Поэтому власти Волгограда приняли решение продлить каникулы в учебных заведениях до 15 января. Очередным регионом, который был поражен гонконгским гриппом, является Пермский край. За последнюю неделю здесь уровень заболеваемости увеличился в 2,5 раза. По всему региону объявили карантин, уроки в школах начнутся 21 января. Но если не последует спад эпидемии, карантин могут продлить. В Питере эпидемии не наблюдается, но в качестве профилактики используют «утреннюю фильтрацию» у входа школ.

Несмотря на это Роспотребнадзор призывает россиян не расслабляться, продолжать укреплять организм и придерживаться мер профилактики: постоянно промывать носоглотку с помощью соляных растворов, чаще гулять на свежем воздухе, проветривать и делать влажную уборку помещения, избегать мест массового скопления людей. Специалисты утверждают, что окончательно грипп уйдет с территории РФ лишь весной.