Эстер Койман: бывшая актриса «фильмов для взрослых» намеревается пройти во французский парламент

Бывшая звезда «фильмов для взрослых» Эстер Койман (Зара Уайтс) намеревается пройти во французский парламент и стать депутатом. При этом она не опровергает свое постыдное прошлое, не скрывает, что в свое время «блистала» в журналах «Плейбой» и «Пентхаус».

Будущего парламентария узнают на улицах любители «клубнички», но с каждым годом все меньше и меньше – возраст берет свое. К тому же, Эстер посвятила участию в «фильмах для взрослых» всего два года. Она пришла в «бизнес» в 20 лет, а в 22 года уже ушла, не выдержав: это были «жесткие» годы.

Актриса пересмотрела свои приоритеты и собирается в парламент ради бездомных, обездоленных и угнетенных. Койман будет защищать интересы бомжей, бродячих собак и социально незащищенных слоев населения. Народ нужно побуждать бороться с нищетой и издевательствами над четвероногими. После ухода из «бизнеса» Койман долгое время своими силами помогала французским бомжам и приютам для животных.

История некоторых государств знала прецеденты, когда «ночные бабочки» буквально врывались в политику и становились «слугами народа». Итальянцы выбрали известную по фильмам «ХХХ» Чиччолину в 1987 году и сделали ее депутатом парламента. Французской «звезде» Селин Баре не удалось попасть в политику, но в 2012 году она выдвигала свою кандидатуру. Что решит французский избиратель, потерпит ли он «Зару Уайтс» в политике – покажет время. Первый тур выборов пройдет во Франции 11 июня, а второй этап – наделю спустя, 18 июня.