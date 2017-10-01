Это фиаско братан: Хозяин популярной собаки рассказал о её самочувствии

Накануне на просторах сети стал быстро набирать популярность смешной видеоролик, с участием собаки неудачно попытавшейся перейти по бревну через ручей. После того как собака упала вниз, владелец сказал: “это фиаско, братан”. Журналисты связались с владельцем собаки, чтобы узнать поподробнее о его питомце.

На просторах социальных сетей с огромной скоростью начинает набирать популярность видеоролик под названием “это фиаско, братан”. На видеоролике длиной всего в двадцать секунд владелец собаки уговаривает своего питомца перейти ручей с помощью перекинутого через него бревна. Собака некоторое время сомневается в необходимости выполнения этой команды, однако всё-таки решается перейти через этот ручей. После того как животное преодолевает половину пути, хозяин предостерегает его о том, что в случае падение будет фиаско. Сразу после того как мужчина заканчивает говорить – собака падает вниз. Как только животное оказывается в ручейке, владелец собаки заявляет: “это фиаско, братан”. Эта запись стала очень популярна в последние несколько дней, а собака стала героем множества интернет-мемов.

Журналисты связались с владельцем собаки, чтобы узнать, как его питомец чувствует себя после падения. Как оказалось, набирающий популярность видеоролик был снят в конце предыдущего года – в декабре. Собака нисколько не пострадала из-за падения в ледяную воду, так как зимой у животного хороший подшёрсток, благодаря которому её шерстяной покров был намочен только сверху. Собаку зовут Стив, на данный момент ему два года и четыре месяца. В тот момент, когда было снято видео, владелец – Владимир Лавров путешествовал со Стивом из Пятигорска в Мурманск. Как уверяет Владимир, в обычной жизни он не употребляет слово “фиаско”, однако оно вырвалось само собой, когда собака пыталась перейти ручей.