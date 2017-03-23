Эвелина Бледанс осудила подопечного Тимати за оскорбление «солнечных людей»

Эвелина Бледанс осудила певца Natana за его оскорбление людей, имеющих синдром Дауна. Это произошло 21 марта.

Во вторник во Всемирный день людей, родившихся с синдромом Дауна, в России произошел скандал. Так, рэпер Natan, покровителем которого является певец Тимати, представил свою новую видеоработу. Композиция имела такую фразу, которая касалась поведения, сравниваемого с поведением «солнечных людей». Необходимо отметить, что исходя из употребляемого смысла слов, знаменитая артистка сделала вывод, что рэпер оскорбил людей.

Эвелина Бледанс, являющаяся членом российской палаты и матерью ребенка с синдромом Дауна, не могла не отреагировать на эту песню. Во время заседания она решила обратить внимание на данный вопрос. Знаменитость уверенна, что исполнитель песни должен быть наказан за неосторожные слова.

«Понятия не имею, так совпало или это был продуманный пиар, но песня была анонсирована именно во Всемирный день «солнечных людей». В композиции он спел: «как даун». Это возмутило людей, они стали писать большое количество комментариев, которые были удалены. Нужно обсудить этот вопрос. Мне утверждают, не нужно уделять внимание, так как против особенных личностей лучше не идти, из-за того, что они имеют определенный вес в обществе. Несмотря на это, данная песня является оскорблением людей», — говорит Бледанс.