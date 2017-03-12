Евгений Смирнов: «Извинения Познера и Литвиновой мне не нужны»

Евгений Смирнов, участник популярного телепроекта «Минута славы», заявил, что ему не нужны извинения Познера и Литвиновой. Парень дал подробные комментарии инциденту, который накануне случился на Первом канале.

По словам Евгения Смирнова, который, напомним, является инвалидом, ему уже не нужны извинения членов жюри на «Минуте славы». Парень признался, что в первые мгновения после того, как он услышал слова Познера и Литвиновой, ему стало обидно, однако затем чувство обиды прошло, а на его смену пришло чувство разочарования. Смирнов считает, что думать над этим теперь должны сами судьи, и именно им должно быть стыдно в первую очередь.

После скандального инцидента парень принял решение окончательно уйти из «Минуты славы». При этом Владимир Познер и Рената Литвинова все же принесли ему свои извинения, однако Смирнов признался, что ему эти извинения не нужны, и возвращаться в шоу он не намерен.

Евгений объяснил, что такими высказываниями члены жюри обидели, прежде всего, не только его, но и всех инвалидов, которые живут в России и пытаются как-то бороться со своим недугом. Смирнов считает, что если Познер и Литвинова хотят извиниться, то они должны сделать это перед всеми этими людьми.

Напомним, что во время одного из выпусков «Минуты славы» судьи Владимир Познер и Рената Литвинова заговорили о том, что Евгений, у которого отсутствует одна нога, «эксплуатирует инвалидность». Обсуждение длились достаточно долго, а после этого выпуска на Первом канале возник громкий скандал.