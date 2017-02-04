Евгения Бухарина из Новокузнецка, который изнасиловал и убил Викторию Реймер, требуют расстрелять

Убившего 12-летнюю Викторию Реймер Евгения Бухарина из Новокузнецка требуют расстрелять местные жители. В Сети появилась петиция к президенту Путину, авторы которой требуют отменить мораторий на смертную казнь за жестокие преступления. В онлайн-кампании задействованы уже 69 тысяч человек, а количество новых участников растет с каждым часом.

Авторы петиции считают, что сорокалетний Евгений Бухарин заслуживает именно такого наказания. По словам автора, преступники в стране решаются на жестокие преступления, потому что знают, что не получат достаточно сурового наказания. Если бы в стране оставались расстрелы в качестве одной из форм уголовного наказания, таких преступлений было бы намного меньше, — считают возмущенные граждане.

Изнасилование и убийство Виктории Реймер вызвало широкий резонанс в обществе. Весть о жестоком преступлении Бухарина разлетелась на всю страну. А сегодня в Новокузнецке пройдут памятные акции в память покойной Виктории.

Предполагаемый убийца, вина которого уже практически доказана, оказался знакомым семьи Реймер, ранее работавшим вместе с отцом Виктории. Также следователи сообщили, что преступник уже был ранее судим за кражу, но в последнее время вел спокойную примерную жизнь. У Бухарина была собственная семья с детьми, собственный дом, автомобиль и снегоход, а также стабильная работа.