Евгения Крюкова показала публике дебютную коллекцию нарядов во время российском мероприятия Mercedes-Benz Fashion.

Евгения Крюкова, которая стала известна, благодаря участию в съемках российского сериала «Бандитский Петербург» и других киноработах, презентовала свою первую коллекцию, в которую входила одежда. Чтобы поддержать женщину пришли ее товарищи, коллеги по кино. Во время интервью новоиспеченный модельер призналась, что после создания первого платья она получило одобрение, и тогда приняла решение попробовать свои силы в этом направлении.

«На создание своей коллекции подтолкнула мечта о возрождении тренда женственности в нарядах для каждого дня», — говорит Крюкова.

В основном в ее линейке были представлены разные платья. Дизайнер использовала конфетные оттенки, и предпочла из тканей – шерсть, шелк и хлопок. Необходимо отметить, что ее коллекция относится к осенне-зимнему периоду. Эксперты считают, что актриса совместила ретросилуэты с современными на сегодняшний день трендами. В ее коллекции имеются ткани с различными интересными узорами, она пытается вернуть в моду яркие броши, интересно применяет искусственный мех для отделки нарядов.