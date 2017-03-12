Евровидение 2017 кто поедет от России: страна может объявить бойкот песенному конкурсу

На сегодняшний день жители РФ хотят знать, кто удостоится поехать в этом году на Евровидение от страны. Этот вопрос сейчас является одним из самых актуальных.

Наступил март, но Россия еще не определилась, кого пошлет на песенный конкурс. Некоторые отмечают, что возможно страна планирует объявить бойкот конкурсу, так как он в 2017 году должен состояться на Украине. Необходимо отметить, что между странами продолжаются складываться недружественные отношения. Причиной бойкота может стать политика, которая, несмотря на то, что должна не оказывать влияние в спорте и подобных конкурсах, постепенно вторгается сюда.

Но если рассматривать вариант, что все же Россия пошлет на творческий конкурс своего представителя, им может стать Александр Панайотов или Дарья Антонюк. Эксперты считают, что выбор будет стоять среди двух кандидатов, а именно между этими участниками шоу «Голос».

Стоит отметить, что остается мало времени, когда РФ должна будет сделать окончательный выбор и назвать имя своего представителя, исходя из правил конкурса. Молчание на эту тему лишь нервирует общественность. Ранее сообщалось, что участника конкурса планируют назвать до 13 марта. Либо РФ объявил бойкот, указав официальную причину в протоколе – невозможность Киевом организовать безопасность российскому участнику.