«Евровидение-2017» кто поедет от России: Юлия Самойлова считает, что решение еще переменится

Украинские власти запретили певице из РФ находиться на территории страны. Юлия Самойлова должна была представлять РФ на «Евровидении» в этом году.

Недавно стало известно об официальном решении киевских властей запретить въезд в страну Самойловой, которая является жительницей России. Певица должна была посетить Киев для участи в «Евровидении». Об этом сообщила СБУ. По их словам, девушка не сможет посещать Украину на протяжении трех лет. Что касается причин, пресс-служба СБУ заявила, что такое решение было принято из-за ее выступления в Крыму, который по мнению Украины, все еще является ее территорией. Необходимо уточнить, что данный концерт состоялся пару лет назад.

Певица очень мечтала об этом конкурсе, поэтому чтобы успокоить ее, Первый канал заявил, что девушка все же сможет представить РФ на данном конкурсе, но только в следующем году. Но стоит отметить, что если украинский представитель и в этом году победит в конкурсе, тогда в 2018 году выступлении Юлии будет невозможным.

«Очень интересно и смешно наблюдать за происходящим, я что какая-то угроза? Не расстроена, буду продолжать заниматься. Мне почему-то кажется, все еще изменится», — говорит певица.