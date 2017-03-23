«Евровидение 2017» не будет транслироваться в России из-за Юлии Самойловой

Россия объявила полный бойкот «Евровидению»: если не поедет «террористка» на инвалидном кресле Юлия Самойлова – конкурс не будет транслироваться в РФ. СБУ не внимает просьбам МИДа России и не пускает кандидатку на территорию Украины: она в свое время пела для Крыма и ездила с концертами по «аннексированному» полуострову.

Самойлова не унывает и очень надеется, что в 2018 году истерия с патриотизмом в Украине закончится, и она споет на «Евровидение». Или определится страна, которая в этом году победит, и тогда Киев в 2018 году ничего не сможет Юлии запретить. Еще раз проявилась ненависть нынешней Украины к русским, ее паранойя и уверенность, что все, подобно крымской татарке Джамале, поют пропагандируя. Хотя у оргкомитета была возможность прослушать песню «Пламя горит» и убедиться в ее нейтральности. Сама же Украина отправляет на конкурс рок-группу, которая может выгодно отличиться на фоне всеобщей «попсы».

Певица Юлия Самойлова – борец по натуре, которого не сломила атрофия спины, и по настойчивости и вере в себя она уступает разве что певце из Сан-Марино. Три раза подряд маленькое государство «посреди Италии» посылало Валентину Монетту, все три раза ей не везло, в этот раз она споет дуэтом с темнокожим артистом Джимми Уилсоном. Скандалом может закончиться участие кандидатки из Армении – Арцвик Арутюнян тоже в свое время выступала в Крыму, хотя ее сестра Шогер это категорически отрицает. Пока армянке не приходило письменного обращения с запретом, и она продолжает готовиться к конкурсу в Киеве.