Фестиваль «Нашествие 2017» выбирает «рок-президента» нынешнего года

Выбирать своего «рок-президента» — традиция, которую фестиваль «Нашествие» ввел только в нынешнем году. Кто удостоится подобной чести — пока неясно, но выборы пройдут по всем правилам, подобно выборам президента или в Госдуму РФ.

Утопая в грязи из-за проливных дождей, фестиваль для рокеров «Нашествие» все же живет своей жизнью – он собирается выбирать «президента», кого-то из самых ярких и маститых «мастодонтов» рок-движения. Один из «претендентов», Валерий Кипелов, не хочет, чтоб его выбирали: он не видит себя «королем рока», пусть Шевчука выбирают. Да и традиция еще не прижилась на фестивале – «выборы» проходят впервые, победитель будет объявлен сегодня вечером, а голосование будет не символическим, а настоящим. С урнами, строгим контролем и главой ЦИК РФ.

Многие поклонники рока недоумевают – зачем самая анархическая субкультура вдруг решила «поиграть в выборы»? Но факт остается фактом «Нашествие» ломает все форматы и таким необычным способом популяризирует выборы. Даже главу ЦИК Эллу Памфилову подключили, и чиновница готова по грязи добираться в Тверскую область, общаться с рокерами и считать вместе с ними голоса. Грядут «Выборы – 2108», стране нужна высокая явка, а неформалы часто игнорируют гражданский долг.

15 кандидатов на должность «рок-президента» выбирали в июне этого года путем голосования в Интернете. Предлагали не только рокеров, но почему-то поп-звезд, в том числе Филиппа Киркорова. Под «нововведение» нашлись и «волонтеры для выборов», и урны, и ширмы, и система контроля, и даже Элла Памфилова. В эфире «Нашего радио» ее взяли «на слабо», а Элла Александровна возьми и согласись. Не все эксперты верят, что таким образом можно «заполучить» себе вольномыслящую молодежь и сделать из нее «идеального избирателя» – последствия подобных «выборов» покажет время.