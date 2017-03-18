Фестиваль «Весна» 18 марта 2017 года в МГУ: в Москве проходят мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма

Сегодня, 18 марта, в российское столице, на Воробьевых горах, возле здания МГУ стартовал тематический фестиваль «Весна». Праздник был организован в честь третьей годовщины со дня официального вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Сегодня, в субботу, он стартовал творческими мастер-классами и сдачей норм ГТО.

Всего в состязаниях по ГТО хотели поучаствовать около двух тысяч человек. Такое количество заявок было принято организаторами для участия в соревнованиях. Сами состязания представляют собой маршрут продолжительностью около пяти километров с препятствиями.

После спортивных мероприятий праздник продолжится грандиозным концертом с участием звезд всероссийского масштаба. В Москве ожидаются выступления Елены Темниковой, группы «Любэ», «Градусов», Хора Турецкого, «Пиццы» и многие другие популярные артисты и коллективы.

Кстати, фестиваль «Весна» — всероссийское мероприятие, которое проходит в разных уголках нашей страны. Сегодня митинги в честь годовщины присоединения полуострова проходят и в самом Крыму. Там планировалось провести массовый автопробег и запустить салют.

В Приморье на митинг, по данным СМИ, вышли почти восемнадцать тысяч человек. Пока никаких происшествий на мероприятиях в российских регионах не зафиксировано.

Все мероприятия проходят при поддержке российского правительства и региональных властей. А в социальных сетях запущен массовый флешмоб, участники которого публикуют посты с тематическим хэштегом «фестивальВесна».