Руководитель «групп смерти» Филипп Лис находится в следственном изоляторе. Молодой человек склонял подростков к совершению самоубийства.

Филиппа Будейкина обвиняют в доведении до суицида 15 детей. Но следствие считает, что на самом деле трагических случаев гораздо больше. На сегодняшний день парень проходит психиатрические экспертизы, благодаря которым станет ясно, отдавал ли подсудимый отчет о своих действиях. Также благодаря экспертизе станет известно, где именно он будет отбывать свой срок – в тюрьме или специализированной больнице.

Закрытые группы до сих пор существуют, его напарники продолжают привлекать детей и доводить их до финала – самоубийства. Необходимо отметить, что сейчас к молодому человеку активно поступают письма в следственный изолятор, их пишут влюбленные в него девушки. Согласно процедуре, все письма вскрываются и читаются сотрудниками изолятора. Стоит отметить, что запретить парню отвечать этим девушкам никто не может.

«Скорее всего, эти девушки имеют такие же качества, как подсудимый. У них недостаток родительского внимания, любви, а этот человек оказывал им внимание, что и привело к возникновению романтических чувств. Но скорее всего это не личная инициатива девушек, видимо их кто-то подстрекает, возможно такое задание им дали в игре», — говорит психолог Вероника Матюшина.