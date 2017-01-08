Флешмоб «В метро без штанов»: полиция остановила участников бессмысленной акции

Сегодня правоохранительными органам был предотвращен флешмоб, который получил название «В метро без штанов». Его организатора задержали, парень дает показания в полиции. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

В столице РФ участники флешмоба должны были после обеденного времени, находясь в метро, а именно на станции «Цветной бульвар» сесть в поезд. При этом пикантным моментом является условие, проехать без штанов. Молодые люди готовы были проехать так несколько станций. Смысла у акции нет, это делается просто так, для развлечения. Стоит отметить, что стартовала в первый раз такая акция в США 15 лет назад. С тех пор флешмоб активно повторяют во многих странах мира.

Организатором московской акции стал Марк Веселый, так парень называет себя в социальных сетях. Год назад он вместе со своими друзьями все же сумел без штанов проехать в метро. Их фото, которые распространились по интернету, вызвали большой резонанс. Некоторые российские партии предлагали наказать парней и расценивать их действие как хулиганство. Тогда скандал утих, поэтому в текущем году акцию решили повторить. Но в этот раз шоу даже не успело начаться. Так, дежурившие на станции правоохранительные органы быстро задержали парня и увезли на допрос. Что касается других участников флешмоба, они не решились оголиться без своего лидера.