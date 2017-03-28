Фонд, который связывают с Медведевым и Плесом, арендует землю почти бесплатно

Фирма «Орион» давно стала самой скандальной в России – ее связывают с «дачей Дмитрия Медведева в Плесе» и с фондом «Дар». Сейчас «Орион» платит за аренду тех земель, которые приписывают премьер-министру, всего 40 рублей в год.

После фильма-расследования «Он вам не Димон», посвященного коррупции власти, многие газеты и издания решили разобраться в вопросе. Статус у усадьбы, которая есть в Плесе Ивановской области, — «памятник природа». Но, по словам газеты «Собеседник», это лишь формальность, реально землями практически владеет «Орион» — подрядчик фонда «Дар». Почти 50 лет арендаторы будут платить жалкие копейки за кедровый лес в 4108 га. Продать 1 га в Ивановской области они смогут за 2 млн. рублей. Когда договор составлялся – делался акцент на том, что это будут охотничьи угодья, где маралы будут чувствовать себя как в естественной среде обитания. Фонд «Дар» возглавляет хороший знакомый Дмитрия Медведева, Илья Елисеев, и земли используются не по назначению.

Нецелевым использованием земли в Плесе «Фонд по борьбе с коррупцией» не стал интересоваться, если бы не выборы в 2018 году. Алексей Навальный метит в президенты и хочет отставки нынешнего премьер-министра. Пресс-центр Дмитрия Медведева даже не стал вникать в расследование «уголовника», заявляя, что это неинтересно. В Плесе и верно проворачиваются махинации через подставные фирмы, но именем премьера это не связывают. Дмитрий Анатольевич владеет только тем, что задекларировал, по словам его пресс-секретаря, а враги премьер-министра связывают с ним возможные махинации Ильи Елисеева.