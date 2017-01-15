Фотофлешмоб с трупами животных: пользователи Твиттер делятся шокирующими снимками

В интернете под специальным хэштегом устроили флешмоб с трупами. Данная акция с каждым днем набирает обороты. Об этом передает издание «Вести.ru».

Пользователи интернета для развлечения постоянно придумывают новые флешмобы. В последнее время пользуется большой популярностью акция, в которой необходимо выкладывать трупы животных, сопровождая снимок хэштегом #Bestcarcass. Данный флешмоб проводится в социальной сети Твиттер. Самой популярной фотографией в этой акции стал снимок мертвой лисицы.

Животное замерзло во льду. В таком состоянии бедное животное нашел охотник, который проживает в Германии. Франц рассказал, что это произошло в водах реки Дунай. Так, глубоко подо льдом находится теплый источник, поэтому не рекомендуется ходить по этому участку, так как возможно провалиться в воду и замерзнуть. Большое количество животные таким образом уже успели стать жертвами льда.

«Эта лиса является предупреждением для всех людей, кто захочет пройтись по льду Дуная», — написал охотник.

Мужчина также добавил, что чучело животного планирует выставить в гостинице, которая принадлежит ему. Пользователи делились различными шокирующими фото. Одни из участников флешмоба опубликовал фото огромного кальмара, также делились снимками выбросившегося на берег кита, оленем, у которого на рогах соперник.