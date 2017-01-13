Гадание на варениках на Старый Новый Год: что клали в вареники до революции

Гадать на варениках в Старый Новый Год учат многие издания, потому как гадание на предметах символах в начинке – самое безобидное и неопасное. «Плохие» знамения в вареник можно просто не положить, даря гостям веру в лучшее будущее, которое можно изменить. Другие гадания заставляют смириться с плохой судьбой, хотя ни одно гадание не покажет того, что случится в обязательном порядке. Не даром же говорят: «Не гадай – счастье прогадаешь».

Украинские «Вести» рекомендуют сегодня, на Новый Год дореволюционной России, пройтись по всем соседям и извиниться, если 1 января пришлось войти в новый год, так и не решив взаимных обид. 14 января все можно сделать «вдогонку», пока праздник здесь и не ушел, – попросить прощения, вернуть долги, угостить вареничком с предсказанием и попить шампанского с пеплом самого заветного желания. Не даром же в День Василия, любителя и покровителя свиней и рогатого скота, молодежь ходила от дома к дому и пела «Щедрик-ведрик, дай вареник». Любой девушке могло попасться колечко к замужеству, а ее парню – кусочек сала к благосостоянию в семье. Потому стоит исключить все знаки, указывающие на будущие «нищету», «маяту», «слезы» и «напрасные хлопоты». Вдруг вареник попадется любимому ребенку.

Не класть в начинку из картошки или творога нужно то, что означает плохое. Пшено – к безрезультатным хлопотам, соль – к разводу и размолвкам, стручковый перец — к яркому сексу, хотя не всем это нужно, чеснок – к браку без взаимной любви, черная нитка – к долгому и неясному пути, путанная нитка – к бесполезной дороге. Остальное означает изменение жизни к лучшему.