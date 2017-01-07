Гадание на воске: расшифровка фигур и знаков

С 6 января каждый желающий может узнать свое будущее с помощью святочных гаданий. Существует большое число различных гаданий, но одним из самых популярных является гадание на воске. Об этом передает российское издание.

По традиции гадания начинают с сочельника и заканчивают на Крещение, которое принято отмечать 19 января. Стоит отметить, что по старому стилю гадать можно начинать с 25 декабря 2016 года. Гадания в эти дни всегда сбываются. Наши предки были уверенны, что благодаря мерцанию свечи, которая отражается в зеркале можно узнать о ближайшем будущем. На воске принято гадать в вечернее время. Ранее для такого способа использовали пчелиный воск, сейчас можно применить обычную свечу. После того, как свеча разгорится ее необходимо наклонить над сосудом, в который предварительно налили воду, далее дать воску стечь. Такие действия необходимо выполнить пару раз. Это необходимо для того, чтобы в воде появилось определенное число застывших капель воска.

Затем нужно внимательно изучить получившиеся фигуры. Здесь используют простые ассоциации. К примеру, если отражается кольцо, значит будет свадьба. Большие капли являются символом большого события, которые ожидают в новом году гадающую. Если появились полосы, ждите дорогу, звездочки говорят об удаче, крест – болезнях и неприятностях, яма – тяжелых недугах, дом – замужестве, шар – стабильности, цветок – любви, фигура зверя – появлении соперницы.