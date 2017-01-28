«Гей-локатор» обидел российское ЛГБТ-сообщество

Представителями ЛГБТ-организации была создана петиция, в которой они требуют закрыть «Гей-локатор». Данная площадка является рекламной платформой сайта, который специализируется на поиске жилья, и занимается подсчетом представителей сексменьшинств в городах РФ.

По утверждениям авторов обращения, данный ресурс оскорбляет лиц с нетрадиционной ориентацией, которые проживают в разных российских городах. Представители сообщества отмечают, что таким людям и так живется нелегко, так как они вынуждены постоянно скрывать свою ориентацию, у них имеются трудности в выборе пары. Поэтому авторы настаивают на закрытии «Гей-локатора», по их мнению, это поможет тысячам участникам сообщества.

Необходимо отметь, что данный локатор выполняет автоматический подсчет поисковых запросов, которые обычно используют представители сексменьшинств. На основе этих данных составляется статистика по населенным пунктам страны. Стоит отметить, что использование данного алгоритма предусматривает незначительную погрешность. Во время низкого показателя по городу, для посетителя сайта предлагается скидка на аренду жилья в этом городе, если показатель высокий – предлагаются советы, позволяющие отбиться от гомосексуалистов.