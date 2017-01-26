Гей-парад в Биробиджане отменен: городские власти посчитали ЛГБТ-митинги вредными для детей

Гей-парад в Биробиджане запретили. Городские власти сообщили прессе, что администрация города приняла решение отказать столичным представителям ЛГБТ-сообщества в проведении гей-парада и митингов.

Ранее с соответствующей просьбой к городским властям обратился москвич Николай Алексеев. Тот попросил разрешение провести гей-парады в Биробиджане и Хабаровске. В Биробиджане ему отказали. Свое решение городские власти объяснили тем, что такие мероприятия могут навредить сознанию местных детей.

Активисты объяснили, что целью планируемых ими мероприятий является поддержка сексуальных меньшинств в России, в частности поддержка запрета их дискриминации на законодательном уровне. Однако власти города не пошли навстречу активистам. Таким образом, гей-парада в Биробиджане не будет.

С соответствующим решением мэрии перед общественностью выступила замглавы городской администрации Мария Костюк. Также уточняется, что активисты, которые ранее подали запрос на проведение гей-парада, получили уведомление об отказе по электронной почте.

Со своей стороны Николай Алексеев ранее заявил, что ЕАО вместе с городом Биробиджаном станет уже 67-м регионом России, в котором планируется проведение ЛГБТ-парада. Правда, как выяснилось в последствии, далеко не все субъекты Российской Федерации дали разрешения на проведение таких мероприятий.