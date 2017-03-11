Гей-парад в Нальчике: будет ли шествие геев на Северном Кавказе?

Гомосексуалисты Северного Кавказа хотят провести «парад гордости», но не факт, что им дадут это сделать «горячие кавказские джигиты». Набралось 300 человек, которые считают данное мероприятие реальным и подали заявку в мэрии Нальчика, Черкеска и Майкопа. Мужчины считают, что им ответят положительно.

Дата гей-парада, на которую подана заявка – 21 марта. Пресс-центр администрации Карачаево-Черкесии подтвердил, что такая бумага лежит в приемной, Рассматривается она по закону 10 дней, но сказать о том, какое решение примет мэр, невозможно. Но при этом геям уже сегодня не стоит питать особых иллюзий – очень велика вероятность, что им откажут. На сегодня лишком много негатива даже по факту подачи заявки: обычные мужчины не допускают подобного на улицах кавказских городов. Как бы не пришлось геев от обозленных жителей Черкесска и Нальчика защищать с полицией. Гомосексуалисты в свою очередь уверены, что подобные митинги – их конституционное право, а защищать их обязана полиция.

Жители Кавказа не понимают, как сексуальные меньшинства вообще решились на подобного рода провокацию. Они же понимали, что отказ будет, а «чужакам» в регионе со сложившимися патриархальными традициями не очень доверяют. Николай Алексеев и Владимир Климов – действительно «засланные казачки» из Москвы и Верхней Пымшмы. В администрации Нальчика чиновники уже дали понять, что у геев скорее всего ничего не выйдет, но не из-за их предпочтений в любви и не из-за провокационного поведения, а по закону. Статья 8 п.2 «Федерального закона» гласит, что любые собрания и шествия не должны проводиться в том числе и вблизи зданий, занимаемых судами. А гей-активисты знали, что на ул. Ногмова располагается суд. Активисты начнут призывать общество на борьбу с дискриминацией и за конституцию, но умолчат, что сами хотели нарушить конституционный закон.