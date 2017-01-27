«ГейЛокатор» по городам России не понравился сексуальным меньшинствам

«ГейЛокатор», которые в режиме реального времени определяет количество геев и лесбиянок в населенном пункте, не понравился самим сексменьшинствам. Сервис аренды жилья делает анализ ситуации в городе на основании запросов в поисковиках типа «Яндекс». Если количество людей, которые интересуются темой гей-порно, сравнительно невелико, то сервис MyLinker объявляет город безопасным и рекомендует его семьям с детьми.

Представители ЛГБТ потребовали запретить этот сервис – они не хотят оказаться в чем-то вроде гетто. Они создали петицию на самой популярной платформе для петиций и акций Change.org с требованием запретить приложение. Во-первых, алгоритм подсчета геев в корне неправильный – кто угодно из праздного интереса может запросить у Google порно с гомосексуалистами. Во-вторых, им и так очень непросто живется, а на сайте представлены «способы отбиться от гомосексуалиста в момент его пиковой активности». Больше всего геев возмущает тот факт, что их считают опасными и предлагают от них отбиваться.

Согласно данным вышеупомянутого «ГейЛокатора», в Москве искали «клубничку» с гомосексуальной тематикой 260 тыс. раз, но геев среди искавших – 173 тыс., и это по столице, в которой проживает 12 млн. человек. Гомосексуалисты назвали данную формулу идиотской и понятной только создателям сайта. Сервис MyLinker считает чье-то нежелание сдавать квартиру паре геев нормальной, и принимает всех арендодателей, которых выгнали с Airbnb. На сайте Airbnb геи могут пожаловаться на хозяина, который не захотел впускать их в свое жилище.