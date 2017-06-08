Теплоход “Генерал Ватутин”, купленный в Украине, будет обслуживать отечественных туристов на самых популярных речных круизах, начиная с 2018 года. Лайнер был приобретен сейшельской компанией Skypoint, которая будет управлять им в России через свое дочернее предприятие.

Теплоход “Генерал Ватутин”, купленный в Украине, будет обслуживать отечественных туристов на самых популярных речных круизах, начиная с 2018 года. Лайнер был приобретен сейшельской компанией Skypoint, которая будет управлять им в России через свое дочернее предприятие.

По сообщению РИА “Новости”, теплоход “Генерал Ватутин”, ранее принадлежавший Украине, был выкуплен компанией Skypoint (Сейшелы) и передан своей дочерней компании на территории России. Теперь “Генерал Ватутин” начнет обслуживать туристов на самых популярных речных круизах нашей страны. Начало работы речного транспорта запланировано на 2018 год, до этого момента теплоход должен пройти стандартное испытание речного регистра, как говорится в ТАСС.

Информации о том, какими именно маршрутами будет ходить “Генерал Ватутин”, пока нет. Что касается технических характеристик судна, то известно, что оно является четырехпалубным, а его вместимость равна 280 человек. Сегмент на круизном рынке, который будет обслуживать теплоход, оценивается выше среднего.

Напомним, что в связи с лайнером “Генерал Ватутин” в украинских СМИ недавно разгорелся нешуточный скандал. После того, как он во время круиза в Черном море вдруг взял курс на Ростов-на-Дону, на Украине стали говорить о государственной измене.

Ситуацию разъяснил Юрий Соколов, глава бывшей компании — арендатора лайнера. Он пояснил, что “Генерал Ватутин” продан и отправляется в Ростов на законных основаниях.