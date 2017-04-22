Геннадий Падалка покинул ряды космонавтов. Рекордсмен по длительности пребывания на орбите, заявил, что не видит перспективы оставаться в отряде. В руководстве Центра подготовки космонавтов не увидели в уходе Падалки большой потери.

Знаменитый российский космонавт Геннадий Падалка заявил об отчислении из отряда космонавтов по собственному желанию. По его словам, он решился на такой шаг в связи с отсутствием практики и перспективы на полет. Падалка был бы не против отправиться в очередной, уже шестой для себя, полет на орбиту, однако руководство Центра подготовки космонавтов не назначило его в состав экипажа.

«Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет», — признался Геннадий Падалка.

В свою очередь, в ЦПК уже подтвердили факт отставки специалиста, но уточнили, что большой потерей это не будет. Как сообщает ТАСС, глава ЦПК Юрий Лончаков уверен, что ушедшего космонавта будет кем заменить. По его словам, в Центре достаточно космонавтов, которые еще не летали в космос, к тому же, недавно был произведен новый кадровый набор. Что касается заявления Геннадия Падалки, то оно должно быть рассмотрено в течение двух недель.

Геннадий Иванович за свою карьеру совершил пять орбитальных полетов, в рамках которых десять раз выходил в открытый космос. В отряде космонавтов он числится с 1991 года. Всего на его счету почти 880 суток пребывания на орбите. В прошлом году этот результат был официально зарегистрирован в качестве рекорда.