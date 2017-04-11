Георгия Гречко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве простились с Георгием Гречко, легендарным советским космонавтом. Церемония прощания и похороны прошли на Троекуровском кладбище в столице. Похоронная процессия началась в 15:00 по времени Москвы.

Георгия Гречко не стало ночью восьмого апреля. О его смерти сообщили родственники космонавта, а также представители «Роскосмоса». В космической государственной корпорации также выразили соболезнования семье Гречко.

Церемония прощания началась сегодня, одиннадцатого апреля, в 13:30. После отпевания, спустя полтора часа Гречко похоронили на алее Космонавтов, на столичном Троекуровском кладбище. Простились со знаменитым космонавтом его родные, друзья, коллеги.

РИА Новости напоминают: Георгий Гречко родился в 1931 году в Ленинграде. В возрасте 24 лет получил высшее образование в местном механическом институте. А в ряды космонавтов вступил в 1966 году. Первый его полет в космос состоялся на корабле «Союз-17» в 1977 году. Всего же на протяжении своей карьеры трижды летал в космос.

Кроме полетов Георгий Гречко также занимался научной деятельностью, был кандидатом технических наук, автором многочисленных трудов. Кроме того, работал ведущим на телевидении. Был награжден множеством государственных наград и орденов.

Друзья и коллеги Георгия Гречко вспоминают о нем, как об очень добром, отзывчивом, дружелюбном человеке. Но кроме того, многие отмечают его сильный характер и настойчивость.