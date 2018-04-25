ГИБДД: экзамен на получение водительских прав станет сложнее

В ГИБДД анонсировали повышение сложности экзаменов для желающих получить водительские права. Потенциальные водители должны будут доказать свою способность безопасно управлять транспортным средством в условиях большого трафика на городских дорогах.

В ГИБДД намерены усложнить процесс получения водительского удостоверения для всех желающих водить автомобиль. Об этом стало известно из заявления главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, который анонсировал скорое повышение сложности экзаменов для потенциальных водителей.

Он объяснил, что речь идет о повышении уровня квалификации потенциальных водителей в условиях загруженных городских дорог. Желающие водить автомобиль должны будут еще больше доказывать, что они готовы справляться с управлением транспортного средства в непростых условиях большого трафика на дорогах.

По его словам, соответствующий законопроект уже подан на рассмотрение и получил одобрительные оценки. При этом Черников добавил, что рассчитывать на усложнение экзаменов прямо сейчас не стоит – данный процесс может растянуться на месяцы: