«Гиперборея 2017» в Петрозаводске: гостей фестиваля развлекают танцами, конкурсами, угощают вкусным чаем и супом

В Петрозаводске 14 февраля стартовало начало фестиваля «Гиперборея». Главным мероприятием на данном фестивале является конкурс скульптур из льда и снега.

Завершится конкурс 18 февраля, после подведения итогов фестиваля. На набережной Онежского озера также состоялся праздник, который посвятили завершению этих соревнований. Гостей зимней забавы порадовали вкусным супом, горячим чаем, вареньем и согревающими танцами. На торжество жители города приходили всем составом своей семьи. Желающие смогли прокатиться на снегоходе, посмотреть на V забег «Ice Onego». Победителем короткой дистанции в забеге стал Алексей Семенов, который приехал из Питера. Он показал время в 21 минуту и 11 секунд. Что касается самой дистанции, ее размер 5 км.

«Второй раз принимаю участие в этом забеге. В прошлом году участвовал в забеге на 10 км, но в этом не был готов, выбрал меньше. Первые половину забега от старта проходить хорошо, так как по ветру несет. А вот обратно постоянно думаешь о том, чтобы не сойти», — говорит победитель.

Была создана также еще одна площадка для праздника, она находилась около комплекса «Кижи». Здесь прошла дегустация продукции из Карелии, а также различные развлечения для детей и всей семьи. Жителей Петрозаводска ожидает еще много интересного.