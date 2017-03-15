Глава «Почты России» оказался свидетелем по уголовному делу о выплатах завышенных премий

Глава Почты России Дмитрий Страшнов получил статус фигуранта уголовного дела о выплатах премиальных в организации. Правда, Страшнов проходит по делу в качестве свидетеля. Основные подозрения ложатся на чиновницу из Министерства связи России.

Данное уголовное дело стало первым после серии прокурорских доследственных проверок в отношении чиновников. Причиной УД стало начисление завышенных премий и бонусов руководству организации «Почта России». Речь идет о том, что руководитель организации Дмитрий Страшной получал «сверхурочные» средства по распоряжению чиновницы Ирины Лаптевой, которая отвечала за данный вопрос. Таким образом, в рамках уголовного дела ответственность может быть возложена именно на Лаптеву, а Страшнов проходит по делу в качестве свидетеля.

В ходе доследственной проверки было установлено, что в период 2014-2015 годов по распоряжению Лаптевой Страшнову начислили зарплаты в размере сорока шести млн. рублей, а также премии в размере восьмидесяти двух миллионов.

При этом, как посчитали эксперты из Генеральной прокуратуры, реальный размер премиальных для главы Почты России никак не должен был превышать 3,2 миллиона рублей. Что будет с выплаченными ему средствами, пока не ясно. Но Лаптеву подозревают в «Злоупотреблении служебным положением».