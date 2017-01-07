Глава России поздравил православных с Рождеством Христовым

Глава РФ посетил богослужение по случаю Рождества в монастыре Свято-Юрьевом, который расположен в Великом Новгороде. Об этом сообщает российское издание.

Рядом с ним можно заметить рыбаков, которые вместе с главой и премьером в 2016 году прогуливались по ильменскому озеру. После службы Владимиру Владимировичу провели экскурсию по собору, рассказали о реставрации, показали гробницы Невских, храмовую роспись. Также российскому лидеру поведали о раскопках двухлетней давности, когда были найдены плита с надгробья святителя Феоктиста, элементы живописи древней Руси, которая сейчас восстанавливается.

«Рождество приносит в жизнь особенную радость. Праздник помогает пробудить доброту, обратить к духовных традициям. Принято это время использовать для хороших дел, заботы родных и нуждающихся», — говорит глава РФ.

Президент отмечает, что РПЦ положительно влияет на возрождении нравственности, помогает сберечь богатое культурное наследие. По его мнению, церковь вносит огромный вклад в благотворительность, образование, сохраняет мир, согласие. Путин обратился ко всем православным с поздравлением, в котором пожелал крепкого здоровья, благополучия и удачи.