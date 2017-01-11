Гонконгский грипп набирает обороты: самостоятельное лечение вируса

На сегодняшний день гонконгский грипп продолжает набирать обороты. Через неделю врачи ожидают его пиковых значений. Об этом передает одно из российских изданий.

Стоит отметить, что даже вакцинация на 100% не даст гарантии, что человек не заболеет гриппом. Но при вакцинации болезнь проходит без осложнений. Врачи отмечают, что осложнения возникают у людей страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, дыхательных путей. Российские медики рассказали, что существуют единичные случаи отказа от прививок. Причиной этому являются пережитые ранее осложнения от прививок, индивидуальная непереносимость или недоверие в действенность вакцин. При заболевании гриппом появляется высокая температура – более 38С, сильная боль, ломота в теле, першение в горле и насморк.

Врачи советуют, при температуре ниже 38С не сбивать ее, так как организм самостоятельно борется с вирусом, а также происходит гибель микробов за счет высокой температуры. Лучше также отказаться от антибиотиков, так как они воздействуют лишь на бактерии, а не на сам вирус. Не рекомендуется использовать аспирин, так как его состав разжижает кровь. Самостоятельно можно лишь полоскать горло, использовать капли в нос, дальнейшее лечении должен назначить врач.