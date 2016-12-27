Гонконгский грипп: в РФ увеличивается количество болеющих

Каждую неделю в России увеличивается количество заболеваний гриппом. Наиболее подвержена эпидемии Владимирская область. Роспотребнадзор сообщает, что болеющих к врачу за прошедшую неделю обратилось около 20000 человек, все они жители региона. Эту информацию передают местные издания.

Необходимо отметить, что больше половины больных ОРВИ и гонконгским гриппом являются дети. По статистике болеют 135 человек на 10000 жителей. Стоит отметить, что эпидемиологический порог превышен вдвое. В здравоохранении рассказывают, что за последнюю неделю подтверждены 39 случаев заражения гонконгским гриппом. Неделю назад этот показатель равнялся 14 человек, а еще неделей ранее – 7 человек. Было принято решение в определенных районах отменить детские утренники и елки. Ранее Александр Кирюхин,который является директором регионального департамента здравоохранения, заявил, что грипп пришел раньше ожидаемого срока. Он также добавил, что в нынешнем году вакцинация прошла в очередной раз успешно, были привиты около 30% жителей Владимирской области. Необходимо уточнить, что 75% жителей имеют иммунитет к данному виду гриппа, так как в прошлом году переболели им. Напомним, данный грипп организм переносит без последствий. Вируса должны бояться пожилые люди и дети до 2 лет.