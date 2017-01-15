Гонконгский грипп в России: меры профилактики

Гонконгский грипп уже успел «похозяйничать» на территории РФ. На сегодняшний день в российских регионах наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом передает одно из российских изданий.

Медики сообщают, что на праздниках люди лечились, что помогло немного приостановить рост эпидемического порога. В качестве мер предотвращающих распространение эпидемии, в образовательных учреждениях был установлен карантин и отменены все мероприятия, где планировалось скопление большого количества человек. Но расслабляться не стоит, так как специалисты заявляют, что пик эпидемии придется на середину текущего месяца. Что касается февраля, в этом месяце также будет наблюдаться высокий уровень заболеваемости.

Основными симптомами гонконгского гриппа являются:

— высокая температура, иногда она доходит до 40С. Держится 3-4 дня, не сбивается ни одним лекарством;

— тошнота, головная боль и одышка;

— общее ухудшение, после незначительного улучшения;

— появление сухого кашля, становится сложно дышать.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от болезни, необходимо чаще мыть руки, лицо с помощью мыла, проветривать помещение и делать в ней влажную уборку. На время рекомендуется забыть о посещении кафе, ресторанов и других мест массового скопления людей, использовать маску. Для укрепления организма необходимо высыпаться, хорошо кушать, не забывать о витаминах и физических нагрузках.