Госдума повысит госпошлину за оформление загранпаспортов

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект Правительства РФ об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспортов. Стоимость оформления документов увеличится как для взрослых граждан, так и для детей.

Стоимость оформления российского загранпаспорта вырастет в ближайшее время. Члены Правительства РФ разработали и внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона, согласно которому увеличиваются государственные пошлины за оформление документа.

Так, стоимость оформления документа для выезда за границу для взрослого гражданина России поднимется сразу на полторы тысячи рублей – с трех с половиной тысяч до пяти. А стоимость паспорта для граждан в возрасте до четырнадцати лет поднимется на одну тысячу – до двух с половиной тысяч.

Кроме того, в проекте этого закона предусматривается государственная пошлина за оформление и выдачу других документов нового образца, изготовленных из материалов с пластиковой основой. Такие документы не будут заменять документацию старого образца в один момент. Их постепенно внедрят путем замены потерянных документов или документов, которые находятся в непригодном состоянии.