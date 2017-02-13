«Grammy-2017»: певица Адель посчитала себя недостойной статуэтки «Grammy»

Певица Адель посчитала себя недостойной престижной статуэтки «Grammy» и прямо на церемонии награждения вручила ее Бейонсе. Британка уверена, что ее альбом «25» не такой важный и монументальный, как «Lemonade» Бейонсе. Шинейд О’Коннор в 1990 году поступил так же благородно и самокритично.

В отсутствии у Адель всякой «звездной болезни» убеждались на церемонии не один раз. Певица способна извиниться, если не права, уступить награду, если не считает себя достойной. А ходе инцидента с упавшим на клавиатуру микрофоном певица выругалась матом, но тут же извинилась за свои слова. Она посвятила песню «All I Ask» покойному Джорджу Майклу, которого уважала и любила, не ожидала такой неприятности, потому и сорвалась на мат. Песню-посвящение Адель спела до конца. Жюри «Grammy» уверено, что британка недооценивает себя: ее нагладили за лучший альбом, лучшую запись и лучший сингл года.

Певице Бейонсе в Лос-Анджелесе повезло меньше – беременная звезда из девяти номинаций выиграла только две, зато она блистала, в отличие от менее эксцентричной британке. Певица со своим мужем, скандальным рэпером Jay-Z, ожидает двойняшек, но это не помешало ей на позднем сроке красоваться в образе индийской богини в короне. Адель и в выборе наряда отнеслась к себе критично: ей давно пора худеть, зрители не должны видеть ее несовершенства фигуры, потому нарядное зеленое платье было без декольте. Среди звезд, не получивших премии значатся Дженнифер Лопез, дочь Майкла Джексона Пэрис и эпатажная Леди Гага.