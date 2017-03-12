Группа «Синий кит» приготовила массовое самоубийство 5000 подростков

Кураторы группы «Синий кит» придумали новое ужасное задание для участников опасной игры. Оно предусматривает одновременное совершение самоубийства 5000 подростков.

Данная новость шокировала жителей Молдовы, родители обзванивают друг друга, узнавая подробности о «группах смерти». На сегодняшний день ленты соцсети «ВКонтакте» переполнены репостами, где говорится об игре, подстрекающей детей к суициду. Встревоженные родители, бабушки общаясь в интернете, задаются вопросами, почему ничего не предпринимают и что нужно делать.

Паника последовала после распространения сообщения, в котором говорится о планируемом массовом самоубийстве. В сообщении также, ссылаясь на полицию, советуют родителям ни под каким предлогом не отпускать детей из дома, чтобы их чадо всегда было под присмотром. Также беспокойство вызвала кончина сразу пятерых детей в городе Кишинев, так как эти смерти связывают с участием в группе «Синий кит».

Эксперты РФ, занимающиеся киберпреступлениями, заявили, что данное сообщение является фейком. Но все же родители считают, что бдительность никогда не помешает. Родителей Молдовы проинформировали, что необходимо делать, при обнаружении общения ребенка с подозрительными личностями. Для этого им предлагают срочно позвонить по номеру – 116 111.