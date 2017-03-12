Группа «ВКонтакте» «Синий кит» готовит смертельную акцию с участием 5000 подростков

На сегодняшний день хэштег группы «Синий кит» стал самым популярным в «ВКонтакте». Сообщается, что он бьет все рекорды.

Стало известно, что пару дней назад был запущен новый виток данной опасной игры, которая сейчас насчитывает более 40000 хэштегов с ее названием.

Напомним, игра существует уже давно, но она стала популярной с конца прошлого года. Сейчас администраторы игры активно готовят смертельную акцию, в которой примут участие 5000 детей. В школах родители были предупреждены, поэтому им посоветовали никуда не отпускать своих детей во время выходных. Стоит отметить, что администрацией сети были введены новые правила публикаций. Так, каждый пользователей имеет возможность оставить жалобу, по причине «призыва к самоубийству».

На Ютуб был запущен социальный ролик против суицидного развлечения, в котором сообщили, что зарегистрировано около 90 случаев смертей подростков, которые были доведены до самоубийства игрой «Море китов». Необходимо уточнить, что данная игра отличается от «Синий кит», «Тихий дом» и других подобных игр, лишь названием. Смысл во всех этих развлечениях всегда один – подстрекательство подростков к добровольной кончине. Психологи призывают чаще общаться со своими детьми, чтобы они чувствовали вашу любовь и заботу.