Группа «ВКонтакте» «Синий кит»: родители переживают за своих детей

Каждый день в интернете можно увидеть обсуждение «групп смерти», к которым относится игра «синий кит». Люди обеспокоены самоубийствами детей, которые происходят в их городах.

10 марта в интернете распространили новость, что эти опасные развлечения готовят массовые суициды, поэтому родителей призывали никуда не отпускать детей нам выходных. Позже в правоохранительных органах опровергли данную информацию. В одном из иркутских подъездов кто-то разрисовал стены, используя надписи суицидных групп.

«Мы видели ребят, которые шумно вели себя в подъезде. Но что касается рисунков, мы их заметили лишь после того, как они скрылись. Они также залили краской коляску, которую молодая мама оставила на лестничной площадке. Мы сразу решили вызвать правоохранительные органы, сейчас ими выполняется проверка», — рассказала местная жительница.

Психологи призывают обратить внимание на своих детей, на какие сообщества они подписаны, чем занимаются в свободное время, с кем переписываются в виртуальной сети. Стараться чаще общаться с ними, чтобы дети чувствовали любовь и заботу. Если у родителей возникают какие-то сомнения в психологическом состоянии ребенка, лучше обратиться к специалисту.