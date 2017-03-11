Группы «КИТ» не существует, предупреждение для родителей оказалось фейком.

«Группы смерти» вроде «Синего кита» и «Теплого дома» совершенно реальны, они не являются «городскими легендами», но не всем новостям о детских суицидах следует верить. Так, группа «Кит» оказалась выдумкой, а сообщение о том, что она готовит на 12 марта массовый суицид – «фейком». Не могла полиция предупреждать о таком через социальные сети.

В связи с фейковым сообщением многие школы устроили для родителей собрания с приглашенными психологами и полицейскими. Взрослым лишний раз объяснили, что в полиции население информируют иначе, но в воскресение ребенка не стоит выпускать из виду. Кто знает, может фейк о том, что завтра в каждом городе России и в Казахстане 500 детей покончат собой, сыграет на руку родителям. Не стоит только сидеть дома взаперти, орать на ребенка и не выпускать его из квартиры. Лучше куда-нибудь сходить вместе и поговорить по душам. Родители Ульяновска на таких собраниях заявили, что паники нет, все очень смахивает на «утку»: сначала предупреждались только родители Тольятти, и уже потом «вброс» разошелся по всей стране. Но МВД любого города сообщение за собой не признает.

«Пусть лучше мой ребенок на меня обидится, но он будет сидеть дома, чтоб не дай Бог» — говорят многие родители из Ульяновской области. Педагоги настаивают: каждый фейк не должен отражаться на ребенке. Манипуляторы, получается, добились своего: у матери и ребенка конфликт, подросток еще больше «закрылся», и теперь он назло всему миру найдет группу смерти и «куратора». «Беги или умри» — точно такой же «фейк», как и группа «КИТ». Что теперь, свое чадо в школу не отпускать в страхе, что оно бросится под машину перед контрольной? Подобного рода глупости пугают только тех родителей, что понятия не имеют о тайной подростковой жизни своего ребенка.