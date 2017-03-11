Группы «Кит», запланировавшей массовое самоубийства подростков, не существует

Последние два или три дня по социальным сетям ходит фейковое сообщение о том, что «группа смерти», которая называется «Кит», спровоцирует суицид 5000 детей. Уже в это воскресение дети в разных городах будут коллективно уходить из жизни, и потому 12 марта ребенка из дома лучше вообще не отпускать. Предупреждает якобы МВД города Тольятти, но в МВД так не предупреждают.

Сергей Пестов, главный борец с киберпреступлениями, отметил, что МВД работает в самом деле не так, а данная «утка» нужна, чтобы посеять панику. Манипуляторам могут быть даже выгодны перепуганные, неадекватные взрослые, которые в воскресение будут запирать детей дома, не выпускать их и целый выходной скандалить. Таких пап и мам, которые воскресение посвятят подростку, не выпуская его из вида, в России мало. Это больная, глупая, очень недостойная ситуация вообще, а ограничение свободы ребенка по надуманному поводу только увеличит пропасть между родителем и детьми. Страшно – можно держать чадо при себе все 12 марта, но сводить его в бассейн, в кино, в кафе или просто погулять по городу.

Не только админы «групп смерти» обманывают доверчивых граждан. Иногда сами молодые люди 16-18 лет пытаются разоблачить «админов», которые не всемогущие. В Украине в Николаеве студент сделал вид, что покончил собой, чтоб поймать «на живца» «куратора» «Синего кита». В социальной сети он попрощался со всеми, запостил фото с китами, но не умер – не проходили по сводкам самоубийства юношей в те дни. Студент не только обманул «группу смерти», но и отговорил двух юных девчонок от «последнего шага». «Админ» проживает в России и, очевидно, не паскудит там, где живет. Материалы были переданы в Отдел борьбы с киберпреступлениями.