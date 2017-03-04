Недавно администрацией Инстаграм было принято решение удалить ссылки, относящиеся к пропаганде «групп смерти». Эту информацию рассказали в Роскомнадзоре.

«Служба сотрудничала с Инстаграм с целью удаления ссылок с материалом, которые относятся к «группам смерти». Компания Фейсбук, владеющая данной сетью, подтвердила готовность противодействовать распространению подобного материала», — сообщили в федеральной службе.

Отмечается, что была удалена 321 ссылка. Представитель Фейсбук заявил, что сообщения, в которых говориться о нарушениях относящихся к членовредительству, на сегодняшний день являются приоритетными у их команды.

Необходимо отметить, что в начале прошлого месяца активистами российских проектов была выявлена информация, что из 150000 постов в Инстаграм, только около 0,5% аккаунтов распространяли пропаганду самоубийства, остальные лишь занимались раскруткой своих блогов. Все собранные ссылки были переданы в Роскомнадзор для дальнейшей тщательной проверки, а также блокировки при необходимости. Напомним, в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для администраторов «групп смерти».