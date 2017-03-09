«Группы смерти»: Павел Доника и Сергей Иордатий отменяют подростковую смерть

Тираспольские ребята Паша Доника и Сергей Иордатий и их помощники Ярослав и Катя отменяют нелепую подростковую смерть. «Группы смерти» — это не модно, глупо, очень эгоистично и вообще «удел слабаков». «Медвежата» из группы «Белый Медведь» не собираются умирать без боя: они наладят свою жизнь за 50 дней, выполняя задания своих «легальных» админов.

Психологи уверены, что 50 дней нужны на любые перемены: и для того, чтобы жить без желания умереть, и для того, чтоб «отреставрировать» разломанную жизнь. Любой подросток в 11-16 лет твердит о «непонимании», забывая, что маме надо помогать. Даже если ребенка понимают, все с ним делают по дому и в плане досуга, он все равно в 13-14 лет убежит к сверстникам, если его игнорируют, то это будут или сверстники-наркоманы, или неизвестные, анонимные «админы» групп смерти». Паша и Сережа понимают, что и они для детей в 21 год – не авторитеты, потому в «Белом Медведе» ребята общаются между собой без их участия. О школе, отношениях и не вытертой в доме пыли. «Вытереть пыль» — первое задание для «медвежат» из 50-и задуманных.

Студенты уверены: помощь по дому – лучший способ повзрослеть. Нынешние же детки уверены, что взрослыми их делают алкоголь, ранний секс и наркотики, а не умение отвечать за себя и немного за свою семью. Крик многих «Я взрослый!» переводится как «Я боюсь взрослеть». А взрослые часто «помогают» ему, живя с кислыми минами, и чадо думает, что взрослым лучше вообще не становиться, чтоб не погрязнуть в рутине. Двое ребят пробуют показать, что реальная жизнь лучше любого виртуала, а ценность слова «дом» откроется только с годами.