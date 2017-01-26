Игорь Сивов стал избранником певицы Нюши

Популярная певица Нюша выходит замуж, ее избранником стал не певец Егор Крид. Нюша похвасталась в Инстаграме, что ее позвал замуж чиновник, генеральный советник Федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Предложение руки и сердца чиновник сделал певице в Кении, где отдыхал с нею и будущей тещей.

Поскольку Игорь Сивов – не представитель творческой элиты России и не певец, о нем мало что известно. Татарин по происхождению, в молодости жених Нюши пытался попасть в шоу-бизнес и даже играл в КВН. Немногие вспомнят его как члена команды КВН «Четыре татарина» — избранник старше звезды на десять лет. Если пара надумает в скором времени пожениться, то для Сивова это будет второй брак, он обеспечивает двух сыновей от первой жены. Но, несмотря на наличие первой семьи и алиментов, жених дочери строгим родителям Нюши понравился.

Нюша призналась, что не ожидала предложения, поскольку ей и так было очень хорошо с Игорем. Но чиновник пригласил в Кению не только саму певицу, но и ее маму, что говорило о серьезности его намерений и планов на будущее. До предложения Игорь очень серьезно ухаживал за Нюшей, завоевывал ее дорогими ресторанами, цветами, подарками. Во внешности Игоря Сивова находят сходство с Егором Кридом, а значит, Нюша нашла новую любовь в соответствии со своим идеалом мужчины, и брак будет счастливым.