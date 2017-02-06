Игра «Беги или умри» может оказаться очередным сетевым «фейком»

Помимо «групп смерти» у родителей Рунета появился новый кошмар – новая игра «Беги ли умри». Ее суть проста и вместе с тем ужасна – нужно пробежать прямо перед движущейся машиной, нарушая правила дорожного движения. Кто успел пробежать – тот герой для других участников, а проигравшего собьют. Но родители из Беларуси не замечали за своими детьми подобного.

Белорусские папы и мамы считают, что дети и без каких-то сетевых игр не умеют правильно переходить дорогу, не оглядываются, игнорируют зебру. Правоохранители сразу же взялись за разработку игры из соцсетей – с них хватает «случайных» детских смертей под колесами машин, не хватало, чтоб это стало модным. Мода на какие-нибудь глупости, или «мейнстрим», как говорит молодежь, — явление повсеместное. Но при этом МЧС ни о чем таком не предупреждало, не делало столь смелых заявлений и не информировало взрослых. Девушка, которая начала предупреждать родителей об игре, работает в органах, но находится в декрете.

Официальный представитель СК по Беларуси Юлия Гончарова жалуется на ту «свободу слова», которая царит в соцсетях. Информацию сотрудницы МЧС пользователи соцсетей не проверили, ей поверили и начали делать репосты. Но это – не более, чем вброс, гибель детей по неосторожности никак не связана с игрой. Страшилки о детях, которые бросаются под машины, не более чем выдумки – все государства, куда попал фейк, не признают его за собой. Хотя за все время существования фейков один из них оказался правдой: педофилы увозят детей со двора, заманивая котятами и щенятами. Но лучше лишний раз научить ребенка правильно переходить улицу и не верить незнакомым.