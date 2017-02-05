Игра «Беги или умри» не существует: новость об опасной забаве распространяют тролли

На протяжении последних пару месяцев в интернете активно обсуждают игру «Беги или умри», которая является опасной для всех ее участников. Родителей призывают поговорить о новой забаве подростков со своими детьми.

Взрослые шокированы новым развлечением подростков, которые ради спора, съемки ролика соглашаются на участие в игре «Беги или умри». Смысл данного развлечения заключается в том, чтобы быстро перебежать проезжую часть дороги. Но имеется пару условий. Так, участник должен выполнить эти действия во время приближающего автомобиля, расстояние до которого должно быть минимальным. Несмотря на активное распространение новости об этой игре, не имеется ни единого доказательства участия в ней детей. Подростки любят выкладывать в интернет ролики, на которых запечатлены их опасные действия. К примеру, проезд на крыше электрички. Многие считают, что если бы такое существовало, ГИБДД давно забили бы тревогу. Эксперты утверждают, что новость об игре распространяют хакеры и тролли.

«Целью распространения этой новости является создание панического настроения. Если авторы действительно хотят устрашить людей, ими выбран грамотный способ распространения», — говорит Никита Прохоров, который является замгендиректора «Сидорин Лаб».