Игра «Беги или умри»: специалисты считают новость об опасном развлечении провокацией для паники

Граждане РФ получают смс с предупреждением о новой опасной игре «Беги или умри», в которую играют подростки. Специалисты считают, что данная ситуация является целенаправленной провокацией, цель которой посеять панику.

По причине распространения новости об опасном развлечении Анна Кузнецова, которая является уполномоченным по правам детей при российском президенте, обратилась к ГИБДД: «Нужно проанализировать случаи ДТП с участием подростков, которые свидетельствуют о возможном их участии в игре, а также принять меры для усиления меры безопасного на дорогах».

Ранее проводился мониторинг социальных сетей на выявление опасных групп, причастных к этой игре, но он не дал результаты. Сообщается, что в соцсетях имеются группы с таким названием, но некоторые из них публикуют лишь философские высказывания, другие закрыты, подписаны на них лица, на вид имеющие возраст от 20 лет. В разных регионах страны новость об игре восприняли по-разному. Так, на рязанском телеканале был показан сюжет, где автолюбительница рассказала, как вовремя успела затормозить перед перебегающими ее машину подростками, а другие дети наблюдали за ними со стороны и смеялись. На красноярском ТВ наоборот посчитали смс о данной игре фальшивкой, которая направлена на панику среди родителей.