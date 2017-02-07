Игра «Беги или умри» встревожила детского омбудсмена Анну Кузнецову

Игра «Беги или умри», новое увлечение российских подростков, стала серьезной общественной проблемой. Накануне тревожную ситуацию прокомментировали представители российских властей. С соответствующим заявлением выступила Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен заявила, что к текущему дню «модная» игра «Беги или умри» являет собой достаточно распространенное явление и, как следствие, серьезную проблему. Официальной статистики детской смертности на дорогах, которая бы отражала взаимосвязь с этой игрой, в распоряжении властей нет, но Кузнецова призвала ГИБДД провести анализ ситуации и составить такую статистику.

По словам чиновницы, в такой ситуации она считает необходимым принять меры профилактики для избегания новых случаев детских смертей на дорогах.

Ранее СМИ уже сообщали, что власти призвали автомобилистов быть более внимательными на тех участках дороги, на которых потенциально могут появляться дети. В частности, водителям советуется снижать скорость перед такими участками.

Впервые о смертельно опасной игре в России заговорили в феврале. В Интернете есть специальные сообщества, посвященные ей. Кроме того, в разных городах России официально фиксировались случаи, когда подростки намеренно выбегали перед автомобилями на дорогу.

Суть игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед автомобилем, как можно ближе к транспортному средству. Откуда взялось это опасное увлечение в России, в полиции пока не знают.

Напомним, что полиция ищет администраторов так называемых «групп смерти», подталкивающих подростков к суициду.