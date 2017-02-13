Игра «Море китов»: растет число жертв «групп смерти»

Последние пару месяцев в интернете активно обсуждают опасные развлечения, к которым также относится игра «Море китов». В МВД РФ сообщили о 90 случаях суицида детей, участвовавших в подобных играх.

В Ростове-на-Дону 12 февраля был найден мертвый подросток с признаками самоубийства. Тело 16-летнего парня было найдено на улице Шоссейное. Специалисты сообщают, что смерть школьника произошла пару дней назад. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида». Необходимо отметить, что в кармане молодого человека была найдена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. Также стало известно, что перед своей кончиной Иван отправлял сообщение знакомой Ксении. В смс он извинился перед ней и родителями, пожаловался, что его бросили товарищи, когда он просил помощи, признавшись о связи с плохими людьми. Но конкретно, о каких людях он рассказал, парень не уточнил, но возможно девушка была в курсе, что произошло у него в жизни.

На следующий день после трагедии, в социальной сети написала женщина, утверждающая, что знает о ситуации. По ее словам, школьник стал жертвой «группы смерти». По данным РОЦИТ в социальных сетях активно растет интерес к опасным играм. Каждый день число хештегов, связанных с этими играми, продолжает увеличиваться. Стоит напомнить, что в финале игры «Море китов», «Синий кит», «Тихий дом» и других подобных развлечений, администраторы подстрекают подростков к совершению самоубийства.